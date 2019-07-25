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Almanya'da iş dünyası güveni beklentinin üzerinde kötüleşti

25.07.2019 - 12:46
Almanya'da iş dünyası güveni beklentinin üzerinde kötüleşti | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, temmuzda 97,2 puan beklentiye karşın 95,7 puana gerileyerek Nisan 2013’ten beri en düşük değere indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, haziranda 97,5 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 95,7 puana gerilediği bildirildi. Endeksin 97,2'lik beklentinin altında gelmesi ve Nisan 2013’ten beri en düşük değere inmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 94,2 puandan 92,2'ye gerilediği kaydedildi. Beklenti 94 puan seviyesindeydi.

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Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin “sıkıntılı sularda” yol aldığını belirterek “İmalat sanayisinde iş dünyası endeksi serbest düşüşte. İmalat sanayisinde mevcut koşullar endeksi ciddi bir düşüş gösterdi ve böyle bir düşüş en son Şubat 2009'da görüldü. Şirketler gelecek 6 ayda daha karamsarlık olmasından dolayı kısa dönemde iyileşme beklenmemektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ifo, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyen Alman ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceğini ve yılın ikinci yarısında hafif bir pozitif büyüme gerçekleştireceğini öngörüyor. 
Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor. 


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