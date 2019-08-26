‹ Önceki Haber ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’i satın aldı ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’i satın aldı Sonraki Haber › Ticaret savaşının tırmanması 'risk' yaratıyor Ticaret savaşının tırmanması 'risk' yaratıyor

Almanya'da iş dünyası güveni 7 yılın dibinde

26.08.2019 - 12:21
Almanya'da iş dünyası güveni 7 yılın dibinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, ağustosta, Alman ekonomisinin resesyona gireceği endişesinden dolayı 95,8’den 94,3’e gerileyerek Kasım 2012’den beri en düşük değer olarak ölçüldü.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, revize olarak temmuzda 95,8 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 94,3 puana gerilediği bildirildi. Endeksin 95,1'lik beklentinin altında gelmesi ve Kasım 2012’den beri en düşük değere inmesi dikkati çekti.

##$HABER_1456989$##

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 92,1 puandan 91,3'e gerilediği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da resesyona dair daha fazla belirti olduğunu hatırlatarak “Alman şirketlerinin üst yöneticilerinin (CEO) endişeleri derinleşiyor. Şirketler, mevcut iş durumlarından bir kez daha daha az memnun olduklarını ifade ettiler. Önümüzdeki aylara dair karamsarlık da arttı.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’i satın aldı ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’i satın aldı Sonraki Haber › Ticaret savaşının tırmanması 'risk' yaratıyor Ticaret savaşının tırmanması 'risk' yaratıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.101 Değişim: -0,05% Hacim : 5.849 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.649 26.08.2019 Yüksek 97.448
Açılış: 95.649
5,8093 Değişim: 0,87%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4567 Değişim: 0,62%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
285,88 Değişim: 1,09%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.