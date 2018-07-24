Almanya'da imalat sektörü beklentilerin üzerinde

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz ayında 57.3 öncü değeri ile, hizmet sektörü PMI ise 54.4 ile beklentilerin üzerinde geldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisi imalat sektöründeki güçlenmenin ikinci çeyrekte yavaşlama sinyalleri veren Alman ekonomisin ivme kazanmasına destek olduğuna işaret etti.

Reuters anketine katılan uzmanlar Haziran ayında 55.9 değerini alan imalatın temmuz ayında 55.5'e gerileyeceğini, 54.5 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 54.3'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

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İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Haziran'da 54.8'i gördükten sonra Temmuz'da 55.2'ye yükseldi.

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