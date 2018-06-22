Almanya'da imalat PMI beklentilerin altında

Almanya'da imalat PMI haziran ayında beklentilerin altında kalırken, hizmetler PMI beklentilerin üzerinde geldi.

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Haziran ayında 55.9 öncü değerini alarak beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 53.9 ile beklentilerin üzerinde geldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre Almanya'nın özel sektör faaliyetleri, ard arda dört ay yavaşladıktan sonra Haziran ayında toparlanarak, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin kısıtlayıcı ticaret politikaları endişeleriyle ivme kaybetmesine rağmen temelde güçlü olduğunu ortaya koydu.

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Reuters anketine katılan uzmanlar Mayıs ayında 56.9 nihai değerini alan imalatın Haziran'da 56.2'ye gerileyeceğini, 52.1 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 52.1'de kalacağını tahmin ediyorlardı.

Reuters'in haberine göre: İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Mayıs'ta 53.4'ü gördükten sonra Haziran'da 54.2'ye yükseldi.