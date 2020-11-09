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Almanya'da ihracat artışını beşinci aya taşıdı

09.11.2020 - 13:16
Almanya'da ihracat artışını beşinci aya taşıdı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da ihracat eylülde yüzde 2,3 yükselerek art arda 5 ay artış kaydetmiş oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2’lik artış beklentisine karşın yüzde 2,3 artarak yaklaşık 103,9 milyar Euro oldu.

İhracatta eylül ayındaki artış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 5'inci aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,8 düştükten sonra mayısta yüzde 8,6, haziranda yüzde 15,2 temmuzda yüzde 4,3 ve ağustosta 2,9 artmıştı.

Yine ülkenin ihracatı ve ithalatının Kovid-19’nin yayılmasını önlemek için tedbirler alınmadan öncesi olan şubat ayına göre sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 5,7 düşük kalması dikkati çekti.

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YILLIK BAZDA İHRACAT DA İTHALAT DA DÜŞTÜ

Eylülde ithalat da yüzde 0,1 düşerek 86,1 milyar Euro'ya indi. Böylece Almanya’nın dış ticaret fazlası 17,8 milyar Euro oldu.

Eylülde 2019'a göre ise ihracat yüzde 3,8, ithalat da yüzde 4,3 düştü.

Almanya'da eylül ayı ihracatının 59,1 milyar Euro'su Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 48,7 milyar Eeuro'luk bölümü de AB'den geldi.

Eylül 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,3, bu ülkelerden yapılan ithalat da yine yüzde 3,3 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası eylülde 26,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Eylül 2019'da 23,5 milyar Euro olmuştu.

ÇİN’E İHRACAT ARTARKEN, ABD’YE DÜŞTÜ

Almanya'nın bu yılın ocak-eylül dönemi ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 880 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 9,3 düşüşle 751,1 milyar Euro'ya geriledi.

Ülkenin ticaret fazlası, bu yılın 9 ayında 2019'un ocak-eylül dönemine göre yaklaşık yüzde 23,8 azalarak 128,9 milyar Euro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı eylülde 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak yaklaşık 8,5 milyar Euro'ya yükseldi. Çin'den ithalat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 9,7 milyar Euro'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat, Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'ye yüzde 12,4 ve ABD'ye yüzde 5,8 azaldı. ABD'den ithalat da yüzde 3 artarak 6,2 milyar Euro'ya yükseldi.

KOVİD-19 VAKA SAYISI ARTIŞI ALMAN İHRACATINI TEHDİT EDİYOR

Almanya'da hükümet, bu yıl ihracatın yüzde 12'den fazla düşmesini ve gelecek yıl da yüzde 9 artmasını bekliyor.

Analistler, İngiltere ve Fransa gibi Almanya’nın önemli ticaret ortaklarında Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için yeni kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başladığını hatırlatarak, bunun Alman ihracatını baskılayacağı uyarısında bulunuyor.

Analistler, bu ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini beklerken, bunun da Alman ihracatı için zorluklar oluşturacağını vurguluyor.


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