‹ Önceki Haber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilere destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilere destek Sonraki Haber › 'Rusya'nın Davos'una koronavirüs iptali 'Rusya'nın Davos'una koronavirüs iptali

Almanya'da fabrika siparişleri 5.5 yılın zirvesinde

06.03.2020 - 12:49 | Son Güncelleme :
Almanya'da fabrika siparişleri 5.5 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da fabrika siparişleri, ocakta, özellikle havacılık ve makine mühendisliği sektörlerindeki büyük siparişler nedeniyle, beklentilerin üstünde artarak aylık bazda yüzde 5,5 yükseliş gösterirken, söz konusu rakam Temmuz 2014'den beri en yüksek artış olarak dikkati çekti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 yükseliş gösterdi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde ocakta yaşanan yüzde 5,5'lik artış Temmuz 2014'den beri en yüksek oran olarak dikkati çekti.

Destatis, ocaktaki artışın özellikle havacılık ve makine mühendisliği sektörlerindeki büyük siparişler nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Aralık ayında söz konusu siparişler yüzde 2,1 azalış göstermişti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Almanya'da ocakta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,3 azalırken, yabancı siparişler yüzde 10,5 artış kaydetti. Söz konusu dönemde, Euro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 15,1 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 7,8 arttı.

Ülkede ocakta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,5, sermaye malı siparişleri yüzde 7,1 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 2,9 artış kaydetti.
İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralık-ocakta ekim-kasıma göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 0,2 arttığı belirtilerek, ocakta daha büyük siparişlerin alınmasının ve daha az tatil gününün olmasının bu artışa katkıda bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, genel olarak siparişlerin son aylarda istikrar kazandığı ve firmaların iş beklentilerinin beş aydır üst üste iyileştiğine işaret edilerek “Bu bakımdan, sanayi ekonomisinin dönüm noktasında olması muhtemeldir.” ifadesine yer verildi. Ülkede ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti, bu yıl büyümenin yüzde 1,1 olarak gerçekleşmesini bekliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.706 Değişim: -1,89% Hacim : 7.497 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 108.775 06.03.2020 Yüksek 112.345
Açılış: 111.654
6,0996 Değişim: -0,23%
Düşük 6,0727 06.03.2020 Yüksek 6,1287
Açılış: 6,1136
6,9139 Değişim: 0,65%
Düşük 6,8333 06.03.2020 Yüksek 6,9288
Açılış: 6,8691
329,42 Değişim: 0,13%
Düşük 326,14 06.03.2020 Yüksek 331,77
Açılış: 329,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.