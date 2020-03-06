Almanya'da fabrika siparişleri 5.5 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da fabrika siparişleri, ocakta, özellikle havacılık ve makine mühendisliği sektörlerindeki büyük siparişler nedeniyle, beklentilerin üstünde artarak aylık bazda yüzde 5,5 yükseliş gösterirken, söz konusu rakam Temmuz 2014'den beri en yüksek artış olarak dikkati çekti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 yükseliş gösterdi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde ocakta yaşanan yüzde 5,5'lik artış Temmuz 2014'den beri en yüksek oran olarak dikkati çekti.

Destatis, ocaktaki artışın özellikle havacılık ve makine mühendisliği sektörlerindeki büyük siparişler nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Aralık ayında söz konusu siparişler yüzde 2,1 azalış göstermişti.

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Almanya'da ocakta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,3 azalırken, yabancı siparişler yüzde 10,5 artış kaydetti. Söz konusu dönemde, Euro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 15,1 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 7,8 arttı.

Ülkede ocakta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,5, sermaye malı siparişleri yüzde 7,1 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 2,9 artış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralık-ocakta ekim-kasıma göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 0,2 arttığı belirtilerek, ocakta daha büyük siparişlerin alınmasının ve daha az tatil gününün olmasının bu artışa katkıda bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, genel olarak siparişlerin son aylarda istikrar kazandığı ve firmaların iş beklentilerinin beş aydır üst üste iyileştiğine işaret edilerek “Bu bakımdan, sanayi ekonomisinin dönüm noktasında olması muhtemeldir.” ifadesine yer verildi. Ülkede ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti, bu yıl büyümenin yüzde 1,1 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

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