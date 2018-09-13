Almanya'da enflasyon yükseldi

Almanya’da yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 2 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon, bu yılın ağustos ayında geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 2 arttı. Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesini korumaya devam etti.

Almanya’da, enflasyon aylık bazda da yüzde 0,1 artış gösterdi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 1,9 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

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ENERJİ ÜRÜNLERİ FİYATINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU ETKİLEDİ

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi ağustos ayındaki enflasyon oranı üzerinde de önemli bir etkisi yaptı. Enerji ürünleri fiyatları 2017 yılının ağustos ayına göre yüzde 6,9 daha yüksek gerçekleşti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da ağustosta yıllık enflasyon yüzde 1,5 olarak ölçüldü.

Ülkede gıda fiyatları ise geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 2,5 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,4 ve alkollü içecekler ve tütün fiyatları da yüzde 3,3 artış gösterdi.

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