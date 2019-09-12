Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yıllık enflasyon geçen ay yüzde 1.4 olarak açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti. Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. TÜFE, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 ve haziranda da yüzde 1,6 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

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Destatis, enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın genel fiyat artışından çok daha düşük kaldığını kaydetti. Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji fiyatları, 2018'in ağustos ayına göre yüzde 2,4 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,4 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,6 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi. Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 2,7 artış gösterdi. Sebze fiyatlarının yüzde 12,8, et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,3 artması dikkati çekti. Telefon fiyatlarında ise yüzde 7,1 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,6 ve kirada yüzde 1,4 artış görülürken, telekom hizmetleri fiyatında yüzde 0,7 azalış oldu.