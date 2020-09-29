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Almanya'da enflasyon beklentilerin üzerinde

29.09.2020 - 16:06
Almanya'da enflasyon beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül 2019'un aynı ayına kıyasla beklentiler üstünde yüzde eksi 0,2 seviyesine geriledi. Beklenti enflasyonun eksi 0,1 olması yönündeydi.

 

Almanya'da enflasyon, eylülde aylık bazda ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti. TÜFE, temmuzda Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılmasının etkisiyle 2016’dan beri ilk defa sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,1 olmuştu.

Alman İstatistik Kurumu, ülkede KDV indiriminin yapılmasının eylülde enflasyon oranına etkisi olduğunu kaydetti.

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Ülkede, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.


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