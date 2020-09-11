‹ Önceki Haber ECB, dijital Euro'yu kamuoyu görüşüne açacak ECB, dijital Euro'yu kamuoyu görüşüne açacak Sonraki Haber › Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak

Almanya'da enflasyon aynı kaldı

11.09.2020 - 12:54
Almanya'da enflasyon aynı kaldı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da enflasyon, Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin etkisiyle ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 gerilerken geçen yılın ağustos ayına kıyasla değişmedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin nihai Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ülkede TÜFE ağustosta 2019'un aynı ayına göre değişmedi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

TÜFE, temmuzda KDV indirimi yapılmasının etkisiyle 2016’dan beri ilk defa sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,1 olmuştu.

Destatis açıklamasında, tüm tüketim mallarında KDV indirimi yapılmasının ve temmuza göre yavaşlamasına rağmen enerji ürünleri fiyatlarında devam eden gerilemenin ticari ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 1,3’lük düşüşe neden olduğu ve bunun da enflasyonun değişmemesinde etkili olduğu vurgulandı.

##$HABER_1464225$##

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, küresel piyasalarda petrol varil fiyatlarının düşmesiyle, 2019'un ağustos ayına göre yüzde 6,3 geriledi. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 2,1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 11,3 azalış gösterdi. Ülkede gıda fiyatlarının ağustosta 2019’un aynı ayına göre yüzde 0,7 yükselmesi dikkati çekti.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,7 oldu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi. Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1 artarken, hane halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde 1,4 arttı.

Almanya'da hükümet, ekonominin Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.102 Değişim: 0,26% Hacim : 6.552 Mio.TL Son veri saati : 13:44
Düşük 1.097 11.09.2020 Yüksek 1.105
Açılış: 1.101
7,4723 Değişim: 0,32%
Düşük 7,4368 11.09.2020 Yüksek 7,4744
Açılış: 7,4487
8,8687 Değişim: 0,72%
Düşük 8,7908 11.09.2020 Yüksek 8,8739
Açılış: 8,8054
467,51 Değişim: 0,29%
Düşük 463,51 11.09.2020 Yüksek 467,69
Açılış: 466,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.