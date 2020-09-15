Almanya'da ekonomiye güven arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında artışa ve Brexit krizine rağmen eylülde geçen aya göre 5,9 puan artarak 77,4 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19 salgınında vaka sayısında artışa ve Brexit krizine rağmen ekonominin toparlamasına yönelik iyimserlikle eylülde bir önceki aya kıyasla 5,9 puan arttı.

Ağustosta 71,5 puan olan endeks, bu ay 77,4 puan seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentisi endeksin eylülde 69,8 puan olması yönündeydi.

Almanya'da eylül ayı Cari Durum Endeksi ise ağustos ayına kıyasla 15,1 puan artarak eksi 66,2 puana çıktı.

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ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uzmanların Alman ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak bankacılık sektöründe hala negatif görünüm, gelecek 6 ayda temerrüt sayılarında arış olacağı korkusu oluşturuyor.” ifadesini kullandı.

Wambach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında artışın ve AB ile İngiltere arasında ticaret yönelik Brexit görüşmelerinin ekonomiye yönelik pozitif havayı etkileyebileceği uyarısı da yaptı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

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