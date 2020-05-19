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Almanya'da ekonomik güven endeksi yükseldi

19.05.2020 - 15:33
Almanya'da ekonomik güven endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, mayısta geçen aya göre 22,8 puan artarak 51 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek altı aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 22,8 puan arttı.

Nisanda 28,2 puan olan endeks, bu ay 51 puan seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin martta 32 puan olması yönündeydi. Endeksin beş yılın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Almanya'da mayıs ayı Cari Durum Endeksi ise nisan ayına kıyasla 2 puan azalarak eksi 93,5 puana indi.

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ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iyimserliğin yazdan itibaren ekonomide bir geri dönüş olacağından yükseldiğini belirterek, “Bu, her sektörde beklentilerdeki önemli iyileşmeyle görüldü. Ankete katılan uzmanlara göre, ekonomik büyümenin bu yılın dördüncü çeyreğinde yeniden hız kazanması bekleniyor. Ancak, arayı kapama süresi uzun olacak. Ekonomik üretim sadece 2022'de 2019 seviyesine tekrar ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Ekonomide söz konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir toparlanma işaretleri gösterirken, mart ayında Kovid-19’un yayılmasını önlemek için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep oldu.

Alman hükümeti bu yıl ekonominin yüzde 6,3 daralmasını bekliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.


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