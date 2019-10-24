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Almanya'da bileşik PMI hafif yükseldi

24.10.2019 - 11:46 | Son Güncelleme :
Almanya'da bileşik PMI hafif yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya`da bileşik PMI, ekim ayında 0,1 puan artarak 48,6 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da eylülde 48,5 olan bileşik PMI, ekimde 48,6 puan olarak tespit edildi.

Hizmet sektörü PMI verisi de ekimde 51,4’ten 51,2’ye inerek, son 37 ayın en düşüğüne geriledi. Ülkede imalat sektörü PMI ise 41,7'den 41,9'a yükseldi.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor. Öte yandan, ülkede özel sektörün istihdamı ekim ayında 2013 yılından beri ilk kez düşüş kaydetti.

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Markit’in PMI anketine göre, ihracatın durgunlaşmasıyla imalat sektörününde yaşanan iş kayıpları istihdamda düşüşe neden oldu. Hizmet sektöründeki istihdam artışının da son 42 ayın en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin de yılın son çeyreğinde büyüme umutlarının Ekim PMI verisiyle gölgelendiğini belirterek, “Üretimdeki düşüş oranlarının azalması ve iş güveninin son 4 ayın yükseğine ulaşmasına rağmen üretim zayıf seyretmeye devam ediyor. Belki de en çok endişe verici hizmet sektöründeki büyümenin Eylül 2016’dan bu yana en zayıf kalması ve istihdamın ekimde 6 yıldan beri ilk defa düşmesi ile iç ekonomide baskının arttığına dair işaretler olması.” ifadesini kullandı.


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