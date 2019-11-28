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Almanya’nın doğal gaz ithalatı yüzde 25.6 arttı

28.11.2019 - 12:17
Almanya’nın doğal gaz ithalatı yüzde 25.6 arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.

Almanya Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (BAFA) verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithal edilen doğal gaza 17,1 milyar avro ödeme yapılırken, 2019'un aynı döneminde bu rakam yüzde 8,8 artışla 18 milyar 600 milyon avro oldu.

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Almanya'nın doğalgaz ithalatı ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 25,6 artışla 117 milyar metreküpe ulaştı.

Doğal gaz ithalatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sıraları Rusya, Norveç, Hollanda, Britanya ve Danimarka aldı.


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