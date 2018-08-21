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Almanya`nın cari fazlası 300 milyar Euro'ya koşuyor

21.08.2018 - 08:59
Almanya`nın cari fazlası 300 milyar Euro'ya koşuyor

Bu yıl 265 milyar euro ticaret fazlası elde etmesi beklenen Almanya, ihracattaki başarısı yüzünden ABD Başkanı Donald Trump`ın eleştirilerine hedef oluyor.

Münih'teki Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) tahminlerine göre Almanya ihracat gücü sayesinde 2018 yılını kesintisiz üçüncü kez dünyanın en büyük cari fazlasıyla kapatacak. Münih'teki enstitünün uzmanları fazlanın bu yıl 299 milyar doları bulabileceğini belirtiyorlar. İkinci sırada 200 milyar dolarla Japonya yer alırken üçüncü Hollanda'nın 2018'de 110 milyar dolar fazla elde etmesi bekleniyor.

Enstitü uzmanlarından Christian Grimme, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada cari açık rekorunun 420 milyar dolarla yine ABD'de kalacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın rekor düzeyde cari fazla elde etmesini eleştiriyordu. Trump, Almanya'nın en önemli ihracat kalemi olan otomobillere ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB Komisyonu da Almanya'nın cari fazlasının sürekli artmasını eleştiriyor.

Komisyon, cari açık veren ülkeleri daha fazla borçlanmaya zorladığı için cari fazlanın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 6'sını aşmaması gerektiğini savunuyor. Enstitü bu oranın 2018'de yüzde 7,8'i bulacağını tahmin ediyor. 2017 yılında cari fazlanın GSYH'ya oranı yüzde 7,9 olmuştu.

CARİ FAZLA İHRACATTAN BESLENİYOR

Cari fazlada aslan payı mal mübadelesine düşüyor. Almanya'nın bu yıl 265 milyar euro ticaret fazlası elde etmesi bekleniyor. Almanya'nın en çok ihracat yaptığı bölgelerin başında Euro Bölgesi diğer AB ülkeleri ve ABD geliyor.

Cari fazlanın artmasında yurt dışındaki yatırımların 63 milyar euroyu bulması beklenen getirisi de önemli rol oynuyor. Ekonomist Grimme, "yatırım yapılan ülkenin faiz yükünü kaldıramama ihtimalinin de cari fazlanın sakıncaları arasında yer aldığını" söyledi. Yurt dışına yapılan transferler ve örneğin kalkınma yardımlarının net yatırım gelirlerini 45 milyar euroya düşüreceği tahmin ediliyor. Hizmetler kaleminde ise Almanya'nın bu yıl 18 milyar euro açık vermesi bekleniyor.

Trump'ın cezalı gümrük vergisi uyguladığı dünya ihracat şampiyonu Çin'in bu yıl cari fazla sıralamasının üst basamaklarında yer alması beklenmiyor. Enstitüsü'den Christian Grrimme, Çin'in ithalatı artarken ihracatının azalmaya başladığını, dolayısıyla ticaret fazlasının yılın ilk yarısındaki rakamın altında kalacağını söyledi. Grimme, Çin'in ABD ve Avrupa'ya daha az ihracat yaptığını ve yurt dışı net sermaye yatırımlarının kâr ve faiz getirisinde de düşüş kaydedildiğini sözlerine ekledi.


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