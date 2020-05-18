Almanya Merkez Bankası'ndan 'ikinci çeyrek' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğinde ülkede ekonomik faaliyetlerin ilk çeyreğe göre önemli ölçüde düşük kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank), ekonomiye yönelik mayıs ayı raporunda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen, Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte ciddi bir daralma yaşayacağı vurgulandı.

Bankanın raporunda, “Tedbirlerin gevşetilmesine rağmen, Almanya'daki sosyal ve ekonomik yaşam hala daha önce normal kabul edilenlerden çok uzakta bulunuyor. Buna bağlı olarak, mevcut ekonomik göstergeler karamsar bir tablo çiziyor.” değerlendirmesine yer verildi.

İkinci çeyrekten sonra ekonomide toparlanmanın tekrardan başlayacağına yer verilen raporda, “Gelecekteki ekonomik gelişmeler hakkında çok fazla belirsizlik var.” ifadesine yer verildi.

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Almanya'da hükümetin ekonomik büyümeyi teşvik için aldığı önlemlerin “olumlu” olarak nitelendirildiği raporda, teşviklerin talepteki ciddi zayıflığı dengeleyeceği ve bu teşviklerin geçici olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda, söz konusu salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin Alman ekonomisinin büyümesine yardımcı olacağına yer verilerek, bazı ekonomik kısıtlamaların bir süre devam edeceğine de işaret edildi.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Ekonomide söz konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir toparlanma işaretleri gösterirken, mart ayında Kovid-19’ın yayılmasını önlemek için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.

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