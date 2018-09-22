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Almanya ile yeni dönem

22.09.2018 - 12:43 | Son Güncelleme :
Almanya ile yeni dönem

Türkiye'nin maliye, ekonomi ve ticaretten sorumlu üç bakanı, Berlin’de Alman mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre; düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan bakanlar, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İki ülke arasındaki ilişkilerin temeline bugün yeni bir tuğla koyduk” dedi. Albayrak şöyle konuştu: “Üç bakanımızla Almanya’dayız. Küresel, ekonomik ve ticaret perspektifinde ülkelerin ve dünyanın çok farklı tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, yüzlerce yıllık bir ilişkiden, Osmanlı’dan bugüne Türkiye-Almanya ilişkilerinde çok tarihsel ve güçlü bir temelinin üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye ile Almanya sadece AK Parti hükümetleri döneminde son 16 yılda ticaret hacmini yüzde 300’e, 13 milyarlardan yaklaşık 38 milyar dolara çıkarmıştır. Karşılıklı ziyaretler devam edecek ve ilişkileri ekonomik ve siyasi alanda daha ileriye götürmekte kararlıyız. Yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum” dedi.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB arasında mali ekonomik ilişkileri geliştirmede tüm imkanları kullanmak için yoğun ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin ekonomik olarak gelişmesi ve istikrarından yana olduklarını belirten Scholz, bunun için katkı sağlayacaklarını vurguladı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta Berlin’e yapacağı resmi ziyareti için tüm hazırlıkları yaptıklarını vurguladı ve şöyle konuştu:

“Türk-Alman ilişkilerini tüm yönüyle ele aldık. Geçmişte iki tarafta da zor durumlar yaşandı. Ama buna rağmen bizim 100 yılı aşkın işbirliği ve dostluk bağlarımız var. 7 bin 500 civarında Alman şirketi Türkiye’de iş yapıyor. Çok yoğun bir süreç içinde bu ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda anlaştık. Ortak stratejik çıkarlarımız var. Biz iç savaş ve mülteci akınına sahne olan bölgeyi istikrara kavuşturmak istiyoruz. Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile AB ülkeleri arasında ilişkileri gelecek hafta ve aylarda adım adım geliştirmeyi istiyoruz. Bu iki taraf için de ekonomik ve aynı zamanda bölgede istikrar için çok büyük bir şans.


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