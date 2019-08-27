Almanya ikinci çeyrekte daraldı | Ekonomi Haberleri

Almanya ikinci çeyrekte daraldı
Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 1 daraldı.
Almanya ekonomisi zayıf ihracat nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 1 daraldı. Nihai veriye göre Almanya ekonomisindeki bu daralma, öncü veriye göre açıklanan yüzde 0.1'lik daralmayı teyit etti.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi, ihracatın ikinci çeyrekte ithalattan daha sert düştüğünü ve bunun net ticaretin genel ekonomik genişlemeyi yüzde 0.5 puan düşürdüğü anlamına geldiğini belirtti.
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