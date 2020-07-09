Almanya ihracat verisi beklentilerin altında kaldı | Ekonomi Haberleri

Almanya mayıs ayı ihracat verisi koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına rağmen, talebin düşük kalması nedeniyle beklentinin altında yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, nisan ayında yüzde 24 düşen mevsim etkisinden arındırılmış ihracat mayıs ayında yüzde 9 yükseldi. Almanya ihracat verileri bu yükselişe rağmen koronavirüs krizinden önceki şubat verisine göre yüzde 27 azalmış durumda.

Nisan ayında yüzde 16.6 gerileyen ithalat rakamlarının mayıs ayında yüzde 3.5 yükselmesi Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketimin halen zayıf durumda olduğuna işaret ediyor. Almanya'nın dış ticaret fazlası 7.6 milyar euroya yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler ihracatın yüzde 13.8 ithalatın ise yüzde 12 artmasını bekliyorlardı. Dış ticaret fazlasının da 5.2 milyar Euro seviyesinde olması bekleniyordu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler