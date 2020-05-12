‹ Önceki Haber Aksa Enerji, Özbekistan'a santral kuracak Aksa Enerji, Özbekistan'a santral kuracak Sonraki Haber › Rusya'da otomobil satışlarında tarihi düşüş Rusya'da otomobil satışlarında tarihi düşüş

Almanya, Fransa ve İtalya sanayicilerinden AB’ye çağrı

12.05.2020 - 13:56
Almanya, Fransa ve İtalya sanayicilerinden AB’ye çağrı | Ekonomi Haberleri

Almanya, Fransa ve İtalya sanayicileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) benzeri görülmemiş, “acil” ve “kapsamlı” mali yardım çağrısı yaptı.

Alman Sanayi Birliği (BDI) tarafından yapılan açıklamada, BDI Başkanı Dieter Kempf, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo Boccia ve Fransız İşverenler Örgütü (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux’un ortak açıklama yaparak AB’de güçlü bir dayanışma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ortak açıklamada, Kovid-19 salgınının sosyal, ekonomik ve politik etkileri konusunda derin endişeler taşıdıklarını belirten iş insanları, “Mevcut durum eşi görülmemiş düzeyde kamu desteğini gerektiriyor.” ifadesini kullandı.

##$HABER_1461995$##

Açıklamada, Kovid-19’dan en fazla etkilenen ülkeler için yüksek derecede dayanışma ile güçlü bir mali tepkiye ihtiyaç olduğunun altı çizilerek, AB’ye zor durumda olan şirketler için mali kaynak sunması talebinde bulunuldu.

Birlik içinde özel ve kamu yatırımlarını artırabilmek için Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve InvestEU gibi programlarla kredi imkanlarının
genişletilmesi istenilen açıklamada, AB’den kapsayıcı ve yenilikçi yatırımların artırılması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İş insanlarının ortak açıklamasında, altyapının modernleştirilmesi, dijitalleşme ve gençlerin desteklenmesi için Avrupa hükümetlerinden sorumluluklarını yerine getirmesi istenilerek, bu desteklerin Avrupa'daki ekonominin yeniden canlandırılması ve sanayinin sürdürebilir kılınması için kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.616 Değişim: 1,86% Hacim : 12.578 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 97.740 12.05.2020 Yüksek 99.708
Açılış: 97.926
6,9881 Değişim: -1,20%
Düşük 6,9742 12.05.2020 Yüksek 7,0768
Açılış: 7,0731
7,5907 Değişim: -0,77%
Düşük 7,5689 12.05.2020 Yüksek 7,6645
Açılış: 7,6493
382,86 Değişim: -0,82%
Düşük 381,84 12.05.2020 Yüksek 386,76
Açılış: 386,03
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.