Almanya ekonomisinde rekor daralma | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 10.1 ile rekor seviyede daraldı.

Almanya ekonomisi, öncü verilere göre COVID-19 salgını nedeniyle hanehalkı harcamalarının, iş yatırımlarının ve ihracatın gerilemesiyle ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.1 ile rekor seviyede daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, "Almanya'da 1970'te çeyreklik büyüme verilerinin kaydedilmeye başlandığı zamandan bu yana en sert gerileme yaşandı" dedi.

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Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Almanya ekonomisi Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 11.7 daraldı.

Reuters anketine katılan analistler, mevsimsellikten arındırılmış daralmanın çeyreksel bazda yüzde 9, yıllık bazda yüzde 11.3 olmasını bekliyorlardı.

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