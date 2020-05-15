Almanya ekonomisinde 11 yılın en sert daralması | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi, Corona virüs nedeniyle ilk çeyrekte 11 yılın en sert daralmasını kayderek yüzde 2.2 küçüldü.

Almanya ekonomisi koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için Mart ayında dükkanların ve fabrikaların kapatılmasıyla ilk çeyrekte yüzde 2.2 daralarak 2009 finansal krizinden bu yana en sert daralmasını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin mevsimsellikten arındırılmış öncü verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki gayri safi yurtiçi hasıla, 2019'un son çeyreğindeki yüzde 0.4'lük genişlemenin ardından birinci çeyrekte yüzde 2.3 düştü.

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Reuters anketine katılan analistler, GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2, mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 daralma kaydetmesini bekliyorlardı.

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