‹ Önceki Haber Rusya'nın dev petrol şirketinden büyük zarar Rusya'nın dev petrol şirketinden büyük zarar Sonraki Haber › Türk Eximbank sendikasyon kredisi aldı Türk Eximbank sendikasyon kredisi aldı

Almanya ekonomisinde 11 yılın en sert daralması

15.05.2020 - 12:15
Almanya ekonomisinde 11 yılın en sert daralması | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi, Corona virüs nedeniyle ilk çeyrekte 11 yılın en sert daralmasını kayderek yüzde 2.2 küçüldü.

Almanya ekonomisi koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için Mart ayında dükkanların ve fabrikaların kapatılmasıyla ilk çeyrekte yüzde 2.2 daralarak 2009 finansal krizinden bu yana en sert daralmasını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin mevsimsellikten arındırılmış öncü verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki gayri safi yurtiçi hasıla, 2019'un son çeyreğindeki yüzde 0.4'lük genişlemenin ardından birinci çeyrekte yüzde 2.3 düştü.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Reuters anketine katılan analistler, GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2, mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 daralma kaydetmesini bekliyorlardı.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.060 Değişim: 0,87% Hacim : 7.031 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 99.678 15.05.2020 Yüksek 100.813
Açılış: 99.678
6,9092 Değişim: -0,13%
Düşük 6,8987 15.05.2020 Yüksek 6,9311
Açılış: 6,918
7,4679 Değişim: -0,20%
Düşük 7,4574 15.05.2020 Yüksek 7,5024
Açılış: 7,4831
384,99 Değişim: -0,01%
Düşük 383,99 15.05.2020 Yüksek 386,80
Açılış: 385,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.