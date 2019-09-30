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Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

30.09.2019 - 14:53
Almanya’da işsizlik oranı değişmedi | Ekonomi Haberleri

Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında değişmeyerek yüzde 5 seviyesini korudu.

Alman Federal İstihdam Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 5 seviyesini sürdürdü. Açıklamada eylül ayında ülkede toplam işsiz sayısının 10 bin kişi azalarak 2 milyon 276 bine gerilediği kaydedildi.

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Alman Federal İstihdam Ofisi Başkanı Detlef Schele veriye ilişkin olarak ekonomik bozulmanın kısmen işsizlik verirlerine de yansıdığını belirterek, “Fakat toplamda istihdam piyasası hale güçlü görünümde.” ifadesini kullandı.

Ülkede ağustos ayında perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterdi.


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