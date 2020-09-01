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Almanya’da işsiz sayısı geriledi

01.09.2020 - 16:10
Almanya’da işsiz sayısı geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi sonrası düşüşünü ikinci aya taşıyarak ağustosta bir önceki aya göre 9 bin azaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki işsizlik rakamlarına ilişkin ağustos ayı verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 9 bin kişi azalarak 2 milyon 915 bine geriledi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,4’de kalarak geçen aya göre değişmedi. Beklenti, işsiz sayısında ve işsizlik oranında herhangi bir değişim olmaması yönündeydi.

BA, Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programındaki çalışan sayısının da mayıstaki 5,82 milyondan haziranda 5,36 milyona gerilediğini belirtti.

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Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ülkede toplam istihdam ise Kovid-19 krizi başladığından beri ilk defa temmuzda artış gösterdi. Temmuzda toplam istihdam bir önceki aya göre yüzde 0,1 (55 bin kişi) artarak 44 milyon 570 bine yükseldi.

Destatis, bununla birlikte, ülkede istihdam edilen kişi sayısının Kovid-19 kriz öncesi seviyenin önemli ölçüde altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında, “Temmuz 2020'de istihdam edilen kişi sayısı, Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaların getirilmesi öncesi Şubat 2020'ye göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,3 (584 bin kişi) düştü.” ifadesini kullandı.


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