‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nden 'iddialı ticaret anlaşması' sinyali Avrupa Birliği'nden 'iddialı ticaret anlaşması' sinyali Sonraki Haber › Ödemeler sisteminde dev anlaşma Ödemeler sisteminde dev anlaşma

Almanya cari fazlasıyla dördüncü kez dünya birincisi oldu

03.02.2020 - 16:37
Almanya cari fazlasıyla dördüncü kez dünya birincisi oldu | Ekonomi Haberleri

Almanya, küresel ticari gerilimlere karşın geçen yıl 293 milyar dolar ile art arda 4'üncü kez dünyada en fazla ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin GSYH'sinin yüzde 7,6'sına yükseldi. 2018'de bu rakam, GSYH'nin yüzde 7,3'üne denk gelmişti.

Almanya, geçen yıl 293 milyar dolar ile dünyada art arda 4'üncü kez en fazla ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya'yı, 194 milyar dolarla Japonya izlerken, Çin 183 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın cari fazlası GSYH'sinin yüzde 3,8'ine, Çin'in cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 1,3'üne denk geldi.

##$HABER_1459970$##

IMF, Avrupa Komisyonu ve Washington yönetimi, Almanya'ya uzun zamandır küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH'sine oranı, son 9 yıldır Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, geçen yıl 490 milyar dolarla dünyada cari açığı en fazla olan ülke olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam, geçen yıl ülkenin GSYH'sinin yüzde 2,3'üne denk geldi. ABD'yi, 117 milyar dolarla İngiltere ve 51 milyar dolarla da Brezilya takip etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.243 Değişim: 0,09% Hacim : 11.657 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 118.762 03.02.2020 Yüksek 119.784
Açılış: 119.437
5,9847 Değişim: -0,01%
Düşük 5,9764 03.02.2020 Yüksek 5,9863
Açılış: 5,985
6,6202 Değişim: -0,27%
Düşük 6,6068 03.02.2020 Yüksek 6,6407
Açılış: 6,6384
303,45 Değişim: -0,63%
Düşük 302,18 03.02.2020 Yüksek 306,44
Açılış: 305,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.