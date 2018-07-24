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Alman ve İngiliz turistlerin de tercihi Türkiye

24.07.2018 - 15:10
Alman ve İngiliz turistlerin de tercihi Türkiye

ATSO Başkanı Çetin, "Bu sezonda İspanya'da, Alman ve İngiliz turist sayısı azaldı, çünkü Türkiye'ye yönelme oldu. Yabancı basında Antalya'da yüzde 100 doluluk olduğu yazılıyor" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmde yüksek sezonda aylık bazda yüzde 20, yıllık yüzde 30 civarı bir büyüme olduğunu belirterek, "Bu sezonda İspanya'da, Alman ve İngiliz turist sayısı azaldı, çünkü Türkiye'ye yönelme oldu." dedi. Çetin, ATSO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında, Türkiye'nin, Pakistan ile helikopter satış anlaşması yaptığını, Pakistan'a 30 adet ATAK helikopteri satılacağını anımsattı.

Çetin, 1,5 milyar dolarlık bir satışın olduğuna işaret ederek, dünyada böyle bir ihracat yapabilen az sayıda ülke olduğunu bildirdi. Türk savunma sanayinin hızla geliştiğini vurgulayan Çetin, "Çünkü Devlet öncelik verdi, sipariş verdi, ASELSAN, TUBİTAK ve diğer kurumlar bu hedeflere dönük çalıştı, sonuç alındı. Savunma sanayindeki gelişmeyi diğer ileri teknoloji alanlarında da gerçekleştirdiğimiz zaman ekonomide başarıyı yakalarız." ifadesini kullandı. 

Çetin, turizmdeki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti: 

"Turizmde rekorları tekrar etmeye gerek yok, yüksek sezonda aylık bazda yüzde 20, yıllık yüzde 30 civarı bir büyümemiz var. Bu dönemde İran, İsrail ve Ukrayna pazarları dışında bütün pazarlarda iyi bir gelişme görüyoruz. Bu sezonda İspanya'da Alman ve İngiliz turist sayısı azaldı, çünkü Türkiye'ye yönelme oldu. Yabancı basında Antalya'da yüzde 100 doluluk olduğu yazılıyor. İlk altı ayda ihracatta Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan gibi ülkeler ihracat artışı sağladı. Rusya pazarı ihracatta kurtarıcı oldu. Bu yıl İran ve Irak pazarları oradaki krizler nedeniyle daraldı. Çin'e ihracatta da yavaşlama söz konusu. Son dönemde bizi mutlu eden husus Japonya, Kanada gibi uzak yerlere ihracatın artmasıdır. Antalya artık dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapabilmektedir." 

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