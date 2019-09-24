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Alman otomobil devine 870 milyon Euro ceza

24.09.2019 - 17:21
Alman otomobil devine 870 milyon Euro ceza | Ekonomi Haberleri

Stuttgart Savcılığı, Alman otomobil devi Daimler şirketine dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 870 milyon Euro ceza verdi.

Almanya'da Stuttgart Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi. Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon Euro para cezası verildiği kaydedildi.

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Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar Euro'dan fazla para cezası kesilmişti.


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