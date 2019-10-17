Alman iş dünyası Brexit anlaşmasından memnun | Ekonomi Haberleri

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur" ifadesini kullandı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasını değerlendirdi. Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur." ifadesini kullandı.

Brexit müzakerelerinin uzun sürmesinin Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Schweitzer, İngiltere ve AB'deki parlamentoların anlaşmayı onaylaması halinde anlaşmasız bir anlaşmanın masadan kalkacağını, bunun da Alman şirketleri için olumlu sonuçları olacağını kaydetti.

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Almanya Dış Ticaret Birliği de (BGA), anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını, anlaşmayla Alman iş dünyasının rahat bir nefes aldığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BGA Başkanı Holger Bingman, 3 yıl süren bir mücadelenin ardından anlaşmasız bir Brexit'in önlendiğini belirterek, "Anlaşma, parlamentolar tarafından imzalandıktan sonra şirketlerimiz planlama konusunda önünü görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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