‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › TÜSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup TÜSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup

Alman iş dünyası Brexit anlaşmasından memnun

17.10.2019 - 16:49
Alman iş dünyası Brexit anlaşmasından memnun | Ekonomi Haberleri

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur" ifadesini kullandı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasını değerlendirdi. Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur." ifadesini kullandı.

Brexit müzakerelerinin uzun sürmesinin Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Schweitzer, İngiltere ve AB'deki parlamentoların anlaşmayı onaylaması halinde anlaşmasız bir anlaşmanın masadan kalkacağını, bunun da Alman şirketleri için olumlu sonuçları olacağını kaydetti.

##$HABER_1458035$##

Almanya Dış Ticaret Birliği de (BGA), anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını, anlaşmayla Alman iş dünyasının rahat bir nefes aldığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BGA Başkanı Holger Bingman, 3 yıl süren bir mücadelenin ardından anlaşmasız bir Brexit'in önlendiğini belirterek, "Anlaşma, parlamentolar tarafından imzalandıktan sonra şirketlerimiz planlama konusunda önünü görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8230 Değişim: -0,05%
Düşük 5,8216 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4729 Değişim: -0,24%
Düşük 6,4725 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,37 Değişim: -0,04%
Düşük 279,27 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.