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"Alman ekonomisi yüzde 7.1 küçülecek"

05.06.2020 - 12:51 | Son Güncelleme :
"Alman ekonomisi yüzde 7.1 küçülecek" | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzde 7,1 küçüleceğini öngördü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya ekonomisine ilişkin yarı yıllık raporunda Kovid-19 salgınının ardından 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayan küçülme ve büyüme tahminlerini yayınladı.

Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini Kovid-19 salgını nedeni ile yüzde 7,1 olarak açıkladı.

2021 yılı için yüzde 3,2 ve 2022 için de yüzde 3,8 büyüme tahmininde bulunuldu.

Bankanın raporunda, Kovid-19 salgını ve yayılmasını önlemek için alınan tedbirler nedeniyle yılın ilk çeyreğinde ekonomik üretiminin olağanüstü bir şekilde gerilediği belirtilerek, ikinci çeyrekte gerilemenin daha geniş olacağına işaret edildi.

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Alman ekonomisinin Kovid-19’un sebep olduğu resesyonu geride bırakarak, tekrar büyümeye başladığı ifade edilen raporda, ekonomik görünümün belirsiz kalmaya devam ettiği uyarısı da yapıldı.

"YENİ TEŞVİKLER MEVCUT DURUMDA GEREKLİDİR"

Raporda görüşlerine yer verilen Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kamu maliyesinin Alman ekonomisinin istikrarına önemli katkıda bulunduğunu belirterek, Yeni teşvikler mevcut durumda gereklidir. Hükümetin ekonomik teşvik programını olumlu olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Hükümet, bu yıl GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle bu yıl GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını bekliyor.


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