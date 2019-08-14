Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 küçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0.2 daralacağı yönündeydi.

Böylece Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0.4 büyümesinin ardından otomotiv sanayisinde yaşanan sorunların, özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafların ve Brexit’e yönelik belirsizliklerin Alman ihracatını etkilemesiyle ikinci çeyrekte küçülmüş oldu. Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte ihracat ithalattan daha güçlü düşüş gösterdi. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları ve nihai kamu harcamalarının artması büyümeye olumlu katkı yaptı.

İkinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 0.4 seviyesinde kaydedildi. Almanya’da ekonomi geçen yıl yüzde 1.4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0.5’te kalmasını bekliyor.