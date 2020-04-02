‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › ABD'de dış ticaret açığı azaldı ABD'de dış ticaret açığı azaldı

"Alman ekonomisi 2008 krizinden daha fazla küçülebilir"

02.04.2020 - 17:36
"Alman ekonomisi 2008 krizinden daha fazla küçülebilir" | Ekonomi Haberleri

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, Almanya'nın GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini belirterek, "Bu, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon göreceğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülke ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin bu yılın ocak-şubat döneminde iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınının büyük olasılıkla mayısta zirveye ulaşmadan önce nisanda Alman ekonomisine ağır zarar vereceğini belirten Altmaier, "İlk yarıda bazı aylarda ekonomide yüzde 8'den fazla daralma bekliyoruz. Fakat ekonominin yılın ikinci yarısında istikrarlı hale gelmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

##$HABER_1461149$##

Altmaier, Almanya'nın GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini belirterek, "Bu, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon göreceğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı. Alman ekonomisi, 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNDEN MERKEL'E KRİZ TOPLANTISI ÇAĞRISI

Bu arada, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya'nın önde gelen otomobil üreticileri Volkswagen, BMW ve Daimler'in üst yöneticileri, üretimi nasıl yeniden başlatacaklarını görüşmek üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel'e kriz toplantısı çağrısında bulundu.

Haberde, otomobil üreticilerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan tedarik zincirleri konusunda endişe duyduğu belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.511 Değişim: 0,48% Hacim : 10.595 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.082 02.04.2020 Yüksek 90.409
Açılış: 89.748
6,6033 Değişim: -1,48%
Düşük 6,5920 02.04.2020 Yüksek 6,7126
Açılış: 6,7024
7,2020 Değişim: -2,12%
Düşük 7,1649 02.04.2020 Yüksek 7,3705
Açılış: 7,358
343,12 Değişim: -0,01%
Düşük 339,41 02.04.2020 Yüksek 346,10
Açılış: 343,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.