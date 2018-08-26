Alman CEO Türkiye'ye yatırıma çağırdı

Güneşli destinasyonlara turist taşıma amacıyla 30 yıla yakındır faaliyet gösteren SunExpress’in CEO’su Jens Bischof, Türk turizminde büyük bir sıçrama gördüklerini belirtti.

Türkiye’deki fırsatların çok geniş ve zengin olduğuna dikkati çeken Bischof, bunun en temel nedeni olarak ülkedeki gelişmiş altyapıyı gösterdi. Bischof, iş yapmak için çok olumlu bir çevre olduğunun altını çizerek ülkede maliyetlerin de nispeten çekici olduğunu ifade etti. Bischof, “1,5 senedir, CEO olarak burada çalışmanın benim için son derece memnuniyet verici olduğunu söyleyebilirim çünkü bu ülkede, bu özel şirkette çalışmak bu zamana kadar çok başarılı ve heyecan vericiydi. Yatırımcılara tavsiyem, yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın. Çünkü dediğim gibi yaparsanız diğer yatırım fırsatlarının da olduğunu göreceksiniz. Türkiye’de gerçekten yatırım yapmak için güven kazanırsınız” değerlendirmesini yaptı.

PİYASAYA GÜVEN TAM

Bischof, Türkiye’de altyapı ve turizmin gelişmesine yönelik önemli desteklerin olduğunu belirterek bu desteklerin devam etmesi gerektiğini aktardı. Bölgesel ekonomiye katkı sunan güçlü bir oyuncu olduklarını dile getiren Bischof, bu sorumluluğun farkında olduklarını ve yeni şeyler denemek ve gelişmek için bazı teşviklere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bischof, destekler sağlandığı takdirde geleceğin daha parlak olacağına dikkati çekerek, işleri ve talebi canlandırmak için diğer ülkelerin uyguladığı teşviklere bakılabileceğini söyledi. Daha hızlı büyümek için nasıl başka destekler sağlanabileceğinin üzerinde durulması gerektiğine işaret eden Bischof, “Piyasaya güvenimiz tam. 2014’te 50 uçak sipariş ettik, bu uçakların çoğunu bu ülkede kullanacağız. Yeni pazar ve talep yaratmak için hükümetle özel sektör arasında etkileşime ihtiyaç var” diye konuştu.

ANADOLU'DAN UÇUŞ

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress hakkında bilgi veren Bischof, 1989’da kurulan şirketin faaliyetlerine Türkiye ve Avrupa arasında charter seferler düzenleyerek başladığını, 2001’den sonra ise Türkiye ve Avrupa arasında tarifeli uçuşları da ekleyerek Türkiye’den yurt dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk özel hava yolu olduğunu anlattı. Bischof, 2006’da sivil havacılığın liberalleşmesiyle Türkiye’de iç hat uçuşlarına da başladıklarını aktararak 2010’da Anadolu şehirlerinden de Avrupa’ya seferler düzenlemeye başladıklarını, şu an 10 Anadolu şehrinden 17 destinasyona uçtuklarını söyledi.