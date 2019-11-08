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Alibaba'nın halka arz tarihi belli oldu

08.11.2019 - 15:31
Alibaba'nın halka arz tarihi belli oldu | Ekonomi Haberleri

Alibaba, Hong Kong'da 15 milyar dolara çıkabilecek halka arzı kasımın son haftasında planlıyor.

Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding, Hong Kong'da planladığı 15 milyar dolara çıkabilecek halka arzı kasım ayında son haftası başlatmayı planlıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak Alibaba'nın Hong Kong borsasından onay almak için bugün başvuruda bulunacağını söyledi. Veri sağlayıcı Dealogic şirketinin istatistiklerine göre Alibaba'nın Hong Kong borsasında arzı dünyanın sınır ötesi en büyük ikincil halka arzı olacak.

Alibaba henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Alibaba, Ağustos'ta Hong Kong'daki artan siyasi karışıklık nedeniyle Hong Kong'da planladığı 15 milyar doları bulabilecek halka arzı ertelemişti.


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