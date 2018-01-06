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Ali Ülker'den 'Pladis' değerlendirmesi

06.01.2018 - 12:40

Ülker hisselerinin bir kısmının yüzde 100 iştirakleri Pladis'e satılmasını değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, "Bizim İngiltere'ye, Amerika'ya yatırım yapmamız bizi ne Amerikalı, ne İngiliz yapar. Aslında bu kadar spekülasyon bir hiç uğrunaydı" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Ülker Bisküvi paylarının bir kısmının yüzde 100 Yıldız Holding iştiraki Pladis'e satılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ülker'in Türk şirketi olduğunu ve böyle kalacağını söyleyen Ali Ülker, şunları kaydetti:

"Açıklamak isterim, 'Hisseler niye devroldu', 'Ülker yurt dışına mı satıldı' soruları herkesin aklında. Kırım'da yaşananlar nedeniyle Sabri Bey, Türkiye’ye göç etmişti. Ailesiyle 9 yaşında Türkiye'ye geldiğinde ellerinde sadece bir ekmek parası vardı. Bir ekmek almışlar, onu da yolda yemişler. Devlet, okutuyor. Kendisi şunu söyledi, 'Bu devlet bana baktı ve beni yetiştirdi. Benim bu devlete borcum var. Bu devlete hizmet etmem gerekiyor'. Sabri Bey'in ve bizim ailenin mantığı bu. Ne söylenirse söylensin. Biz burada hizmet etmeye devam edeceğiz.

Sadece burada değil, dünyada hizmet edeceğiz. Dünyada markalar geliştireceğiz, markalara yatırım yapacağız ama her zaman bir Türk şirketi olarak kalacağız. Amerikan şirketleri Amerikan, Japon şirketleri Japon olarak kalıyor. Bizim İngiltere'ye, Amerika'ya yatırım yapmamız, orada sesimizi duyurmamız, onların markalarını satın almamız, bizi ne Amerikalı, ne İngiliz ne de Japon yapar. Aslında bu kadar spekülasyon, bu kadar söylem bir hiç uğrunaydı"

Dünyada rekabetin sertleştiğini ve zorlaştığını belirten Ülker, "Dünyada yalnız yaşamadığımızı unutmayalım. Dış pazarlara kendimizi hazırlayalım. Türk şirketi olmak gurur verici ama günümüzde artık Türkiye bize yetmiyor. Bu sınırları aşalım ve dünyaya kendimizi ispat edelim" diye konuştu.


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