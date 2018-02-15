Ali Koç'tan Barcelona'ya dev imza

Dünya devi Barcelona ile yaklaşık 4 yıl önce forma kol sponsorluğu için imza atan Beko, şimdi bu anlaşmayı büyüttü.

Barcelona’da düzenlenen törene Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu’nun yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı.Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre; Ali Koçtan Barcelonaya dev imza sponsorluk anlaşmasına göre Beko, Barcelona’nın ana sponsorları arasına girerek, antrenman tişörtlerinin hem göğüs sponsoru hem de forma kol sponsoru oldu.

19 MİLYON EURO

Bu anlaşmayla şirketin Barcelona’ya yıllık 19 milyon Euro ödemesi bekleniyor. 2014 yılında yapılan anlaşmada ise Beko takımın sadece forma kol sponsoru olarak her yıl kulübe 10 milyon Euro ödüyordu.

Tarihi imza törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı.

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