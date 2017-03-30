Ali Koç, Yapı Kredi'nin yönetim kurulu başkanı seçildi

Yapı Kredi Bankası'nın yeni yönetim kurulu başkanlığına Ali Koç seçildi.

Yapı Kredi Bankası'nın ( YKBNK ) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın Olağan Genel Kurul Toplantısının önceki gün yapıldığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, yönetim kurulunun dünkü kararı ile Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanlığına Yıldırım Ali Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Carlo Vivaldinin seçilmelerine, daha önce murahhas üyeliğe atanmış bulunan H. Faik Açıkalın ve Niccolo Ubertallinin de Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verildiği bildirildi.

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