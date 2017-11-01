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Albayrak: YEKDEM 2020'de sona erecek

01.11.2017 - 13:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının 2020`de sona ereceğini söyledi.

Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle günün ihtiyaçlarını karşılamak noktasında YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum  'hayır' devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA'yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz." dedi.

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Etiketler

  • Berat Albayrak
  • YEKDEM
  • YEKA
  • Rüzgar Enerjisi Kongresi
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