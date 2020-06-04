Albayrak’tan bankacılık zirvesi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün bazı bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Koronavirüs dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından Bakan Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”

Etiketler