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Albaraka Türk'ten sermaye artırımı

24.10.2019 - 12:30
Albaraka Türk'ten sermaye artırımı | Ekonomi Haberleri

Albaraka Türk, sermayesini yüzde 50 artışla 1.35 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı.

Albaraka Türk 900 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 450 milyon TL artırarak 1.35 milyar liraya çıkaracak.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamalarda, kararın dünkü yönetim kurulunda alındığı belirtilerek, artırılan 450 milyon sermayeyi temsil eden payların, üzerinden herhangi bir imtiyaz olmaksızın, her biri 1 TL nominal değerli 450 milyon adet nama yazılı kaydeden izlenen pay olarak ihraç edilecek.

Açıklamada sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 450 milyon TL tutarındaki fon ile, bankanın sermaye yapısının ve sermaye yeterliliği oranlarının güçlendirilmesinin planlandığı belirtilerek şöyle denildi: "Bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite oluşturulması ve kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması planlanmaktadır."


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