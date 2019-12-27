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Albaraka Türk sermaye artırımına gitti

27.12.2019 - 17:19 | Son Güncelleme :
Albaraka Türk sermaye artırımına gitti | Ekonomi Haberleri

Albaraka Türk, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak yoluyla, yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan, 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, Deniz Yatırım aracılığıyla, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında artırarak 900 milyon liradan, 1.35 milyar liraya yükseltti. Bankaya nakit sermaye girişi gerçekleşmiş olup tescil işlemlerinin ardından süreç tamamlanmış olacak. Gerçekleştirilen işlem ile birlikte bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14'ün üzerine çıkmış oldu" denildi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi ve ekledi:

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"2019 yılını bitirirken tamamlanan sermaye artışı sonrasında 2019 yıl sonu mali tablolarımızda sermaye yeterlilik oranımızda yaklaşık yüzde 1.30 artış olacak.

Böylelikle bankamızın halihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların üzerinde olan Sermaye Yeterlilik Oranları daha da güçlenerek, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artıracak.

Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ilave kapasite ile kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz.

Dolayısıyla, bu kararın Bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz işlem, hissedarlarımızın bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur.

Bahreynde yerleşik Dallah Al Baraka Holding Co. yüzde 15.36lık bir oranla Bankamızın hissedarları arasına katılmıştır.

Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa İstanbulda halka açık tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.

Sermaye Artırımını açıkladığımız ilk günden bu yana piyasalar sermaye artışımızı olumlu karşıladı. Bu süreçte Borsa İstanbulda Albaraka Türk hissesi 1.20 liradan, 1.40 liraya kadar yükseldi.

Bu tablo sadece mevcut hissedarlarımızın değil piyasa tarafından da sermaye artırım işlemimizin olumlu karşılandığının göstergesidir."


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