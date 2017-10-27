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Albaraka Türk aracı kurum kuracak

27.10.2017 - 09:38

Albaraka Türk bir aracı kurum kurma, ayrıca Avrupa'da dijital İslami bankacılık kurulum projesini hayata geçirme kararı aldı.

Banka dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, tek başına veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurulması; kurulacak aracı kurum için 15 milyon lirayı aşmamak kaydı ile sermaye ödenmesi kararı aldı.

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Banka KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada da, iş geliştirme ve inovasyon faaliyetleri kapsamında, Avrupa'da bireysel dijital bankacılık hizmetleri sunmak üzere "Dijital İslami Bankacılık" kurulum projesini hayata geçireceğini duyurdu.

Şirket bu kapsamda ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında iştirak kurulabileceğini söyledi.


Etiketler

  • banka
  • aracı kurum
  • Sermaye
  • inovasyon
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