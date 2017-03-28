Alarko Carrier'da hisse satışı yapılacak mı?

Alarko Holding iştiraki Alarko Carrier'ın gelecek planlaması için diğer hissedar ile görüştü, hisse satış kararı yok.

Alarko Holding iştiraki Alarko Carrier'ın gelecek planlamasına ilişkin olarak diğer hissedar Carrier HVACR Investments B.V ile görüşmeler yaptığını duyurdu. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, görüşmelerde hisse satışına ilişkin bir karar alınmadığı belirtildi.

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Alarko Holding açıklamayı, Alarko Carrier'daki hisselerini ortağına satacağı yönünde basında çıkan haberler üzerine yaptığını belirtti.