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Aksa Akrilik karını yüzde 42 artırdı

21.05.2020 - 13:23
Aksa Akrilik karını yüzde 42 artırdı | Ekonomi Haberleri

Aksa Akrilik, 2020’nin ilk çeyrek finansal tablosunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı bir yılda yüzde 42 artış göstererek, 197 milyon 989 bin TL oldu.

Yüzde 19’luk global pazar payı ile dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2020 yılı ilk çeyreğine ait sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan tabloya göre, şirket satış gelirleri bir önceki yılın ilk çeyrek rakamlarıyla kıyaslandığında yüzde 14,8 artarak, 1.062 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârının (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek, 197 milyon 989 bin TL seviyesine ulaştığı duyuruldu.

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Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlarında ise pozitife dönen kârlılık dikkat çekti. Yüzde 50 paya sahip olunan DowAksa Holdings BV’den bir önceki yıl gelen 8 milyon TL. zarara karşın, 2020 ilk çeyreğinin 357 bin TL net kar ile sonuçlandığı belirtildi.

Bu sonuçlara göre, Aksa Akrilik’in 2020 yılı ilk çeyrek net kârının 65 milyon 126 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.


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