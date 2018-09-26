Aksa Akrilik kapasite azaltımını yükseltti, hisseler geriledi
Aksa Akrilik dünya pazarlarındaki daralmaya bağlı kapasite azaltımını yüzde 40'a çıkardı, hisseler yüzde 4 düşüşte seyrediyor.
Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle dünya pazarlarında oluşan daralmaları göz önüne alarak, Ağustos'ta ilan ettiği yüzde 20 kapasite azaltımını yüzde 40'a çıkardı.
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Şirket geçen ay aynı gerekçelerle 16 Ağustos'tan itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık yüzde 20 kapasite azaltımına gideceğini duyurmuştu.
Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz son 5 faaliyet döneminde yaklaşık yüzde 98.6 kapasite kullanım oranına ulaşmış olup, piyasa şartlarının oluşmasıyla tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir" denildi.
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