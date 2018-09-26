Aksa Akrilik kapasite azaltımını yükseltti, hisseler geriledi

Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz son 5 faaliyet döneminde yaklaşık yüzde 98.6 kapasite kullanım oranına ulaşmış olup, piyasa şartlarının oluşmasıyla tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir" denildi.

Şirket geçen ay aynı gerekçelerle 16 Ağustos'tan itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık yüzde 20 kapasite azaltımına gideceğini duyurmuştu.

Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle dünya pazarlarında oluşan daralmaları göz önüne alarak, Ağustos'ta ilan ettiği yüzde 20 kapasite azaltımını yüzde 40'a çıkardı.

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