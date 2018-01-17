‹ Önceki Haber İklimlendirme sektörü ihracat hedefine ISK-SODEX ile ulaşacak İklimlendirme sektörü ihracat hedefine ISK-SODEX ile ulaşacak Sonraki Haber › Ünlü çorap markasının gündemi halka arz Ünlü çorap markasının gündemi halka arz

Aksa Akrilik ikinci kez 1’inci oldu

17.01.2018 - 14:25

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 8’inci Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 8’inci Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınarak yapılan ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 50 şirketi kapsayan çalışmada Aksa Akrilik, üst üste ikinci kez 1’inci olma başarısını gösterdi. Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı değerlendirmede, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 95,98 den, 96,32’ye çıkararak, bu yıl da birinci oldu.

Ödül, Aksa Akrilik’in adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk alanlarında hayata geçirdiği uygulamaların başarısını bir kez daha tescilledi. Aksa Akrilik, bu ödülle birlikte, “pay ve menfaat sahiplerinin haklarını en akil şekilde gözettiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürdüğünü, yönetim kurulu yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturduğunu, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif bir şekilde yönetildiğini” ortaya koydu.

İstanbul’da 17 Ocak’ta yapılan ödül töreninde konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, Aksa’nın kurumsal yönetim anlayışının bir kez daha ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalova’da 50 yıl önce temelleri atılan Aksa’nın bugün bir dünya devi haline geldiğini belirten Dördüncü, “Aksa Akrilik, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnovatif, katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var. Kurumsal ilkelerimiz çerçevesinde üretmeye devam edeceğiz. Başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.


Etiketler

  • Sermaye Piyasası Kurulu
  • TKYD
  • Ahmet Cemal Dördüncü
  • Aksa Akrilik
‹ Önceki Haber İklimlendirme sektörü ihracat hedefine ISK-SODEX ile ulaşacak İklimlendirme sektörü ihracat hedefine ISK-SODEX ile ulaşacak Sonraki Haber › Ünlü çorap markasının gündemi halka arz Ünlü çorap markasının gündemi halka arz
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.593 Değişim: 1,90% Hacim : 8.142 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.706 17.01.2018 Yüksek 116.630
Açılış: 114.430
3,8088 Değişim: 0,48%
Düşük 3,7884 17.01.2018 Yüksek 3,8325
Açılış: 3,79065
4,6699 Değişim: 0,40%
Düşük 4,6430 17.01.2018 Yüksek 4,6846
Açılış: 4,65125
163,43 Değişim: 0,09%
Düşük 163,04 17.01.2018 Yüksek 164,52
Açılış: 163,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.