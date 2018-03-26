Aksa Akrilik 2018 hedefini açıkladı

Aksa Akrilik bu yıl 820-875 milyon dolar satış geliri, yüzde 15-17 FAVÖK marjı hedefliyor.

Aksa Akrilik bu yıl en az yüzde 8 artışla 820-875 milyon dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor. Şirket Cuma akşamı KAP'a açıkladığı yıl sonu beklentilerine göre bu yıl yüzde 15 ile yüzde 17 arasında faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı ve 130 ile 140 milyon dolar arasında yatırım harcaması yapacağını tahmin ediyor.

Aksa Akrilik geçen yıl 759 milyon dolar satış gerçekleştirmiş, FAVÖK marjı yüzde 19, yatırım harcamaları ise 99 milyon dolar olmuştu.

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