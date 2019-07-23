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Akkuyu Nükleer ile Türk-Rus ortak girişimi arasında imza

23.07.2019 - 13:14
Akkuyu Nükleer ile Türk-Rus ortak girişimi arasında imza | Ekonomi Haberleri

Rus firması Konzern Titan-2 AŞ ile Türk firması IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ortak girişim, Akkuyu Nükleer AŞ ile EPC sözleşmesi imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'in de katıldığı imza töreni, Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirildi. Törende, Akkuyu Nükleer AŞ ile Rosatom'un bir parçası olan ve nükleer enerji sektörü tesislerinin inşaatı alanında faaliyet gösteren Konzern Titan-2 AŞ ile IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ortak girişimi arasında "EPC" sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmede imzalar, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ile "Titan-2 IC İçtaş" adı verilen ortak girişim adına Grigoriy Naginskiy ve Fırat Çeçen tarafından atıldı.

Yapılan sözleşmenin, Akkuyu Nükleer AŞ ile ortak şirket tarafından, santralin tasarlanması, ekipman tedariki ve nükleer santral tesislerinin ana kısmının yapımını içerdiği belirtildi.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, konuyla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bugün Rus-Türk ortaklığı ile Akkuyu Nükleer AŞ, nükleer güç santrali tesislerinin tasarlanması, yapımı ve ekipman tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Şirketlerin ortak yetkinliklerinin, çalışma sürecinin azami etkinlikte düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız Rusya'daki nükleer santrallerin yapılmasında deneyime sahip olan bir yapı ile Türkiye'de inşaat konusunda büyük bir deneyime sahip olan bir yapının bir araya gelmesi. Büyük Türk inşaat holdinginin katılımı, aynı zamanda proje kapsamındaki çalışmaların yerlileştirilmesine de ivme kazandıracaktır."

EPC sözleşmesi, Akkuyu NGS’nin kurulumuna ilişkin, tasarım, mühendislik, ekipman tedariki, kalite kontrolü, iş güvenliğinin sağlanması ve inşaat işlerinin belirtilen sürelerde tamamlanmasını kapsıyor. 


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