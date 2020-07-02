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Akkuyu’da iç kaplama montajı tamamlandı

02.07.2020 - 09:03
Akkuyu’da iç kaplama montajı tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Mersin’in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk güç ünitesi reaktör binasının ikinci kat iç kaplamanın montajı tamamlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; iç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ikinci kat iç kaplamanın montajıyla, ilk güç ünitesinin inşaatının tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldığını kaydetti. Butckikh, “Reaktör binasının en büyük yapısal elemanlarından biri olan ikinci katmanının iç kaplamasının kaldırılması ve montajının başarıyla tamamlanması, bizim için son derece önemli bir olay. Bir sonraki aşamada, monte edilen yapının demir donatı işleri tamamlanacak, üzerine kalıp yerleştirilerek beton dökülecek” dedi.

411 TON AĞIRLIĞINDA

Monte edilen yapının toplam ağırlığı 411 tona, çapı ise 20 metreden fazlaya ulaşıyor. İç kaplama toplamda 3 katmandan ve kubbeden oluşacak. İç kaplamanın montajı tamamlanınca sızdırmazlık açısından test edilecek. Reaktör binası iç kaplamasının yanı sıra +3 nesil VVER-1200 olan yenilikçi Rus güç ünitelerinin tasarımında dış kaplama da öngörülüyor. Dış kaplama, reaktör, buhar jeneratörü ve diğer ekipmanları olağanüstü dış etkilerden koruyacak. Reaktör binasının koruyucu çift kaplaması, Akkuyu NGS Projesi’ne esas oluşturan VVER-1200 reaktörlü yenilikçi Rus tasarımı reaktörlerin ayırıcı özelliği olarak öne çıkıyor. Rus tasarımı güç üniteleri sadece Türkiye´de değil, Beyaz Rusya, Çin, Mısır gibi diğer ülkelerde de kuruluyor. VVER-1200 reaktörü olan üç güç ünitesi Rusya’da başarılı bir şekilde işletiliyor.


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