Akfen pay geri alımı planlıyor | Ekonomi Haberleri

Akfen pay geri alımı planlıyor
Akfen GYO, yıl sonuna kadar 14.18 milyon adedi aşmayacak şekilde pay geri alımı planlıyor.
Akfen GYO şirket paylarının geri alım programı kapsamında 08 Ağustos-31 Aralık arasında geri alım planladığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, program kapsamında alınacak payların 14.18 milyon adedi aşmayacağı belirtildi.
Akfen GYO hisseleri saat 14.21'de yüzde 9.04 primle 1.81 lirada bulunuyor. BIST-100 ise yüzde 0.46 artıda seyrediyor.
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