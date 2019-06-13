Akfen Holding borçlanma aracı için ihracı başvurdu | Ekonomi Haberleri

Akfen Holding, yurt içinde 600 mln TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Akfen Holding yurtiçinde 600 milyon TL nominal değere ve 5 yıl vadeye kadar borçlanma araçlarının ihracı için karar aldığını ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) izin başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Akfen'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, ihraç halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle yapılacak.

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